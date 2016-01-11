НАТО не обещало не расширяться - замгенсека

21:00, 11 января 2016
Мир
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Заявления президента РФ о том, что НАТО должно было отказаться от приема новых членов, не соответствуют действительности.

REUTERS

Об этом в своем Twitter написал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

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"В РФ утверждают, что НАТО обещало не расширяться. Это неправда. Каждая страна может выбирать себе альянсы. Открытые двери = исторический успех", - написал Вершбоу.

"Противоракетная оборона НАТО направлена не против России и они это знают. Она направлена на растущие угрозы, которые находятся за границами Европы", - добавил он.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что после распада СССР и окончания холодной войны НАТО должно отказаться от приема новых членов, чтобы не создавать новых разделительных линий.

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