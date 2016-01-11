Путин назвал главную ошибку в отношениях РФ с НАТО за последние четверть века
России следовало заявить о своих "национальных интересах" сразу после распада Советского Союза.
Недостаточно четкую позицию Москвы в этом вопросе президент России Владимир Путин назвал главной ошибкой последней четверти века в отношениях с Западом и НАТО.
Об этом Путин заявил в интервью немецкому изданию Bild, которое цитирует Lenta.ru.
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«Конечно, мы сами в этом виноваты, что там говорить, здесь некого винить», — заметил Путин, говоря о тех ошибках, которые совершила Россия в отношениях с внешним миром за последние 25 лет.
Он напомнил, какие проблемы возникли внутри РФ после распада Советского союза: сокращение промышленного производства, развал социальной системы, сепаратизм и «очевидная атака международного терроризма».