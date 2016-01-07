Президент Польши подписал закон о СМИ, который критиковали Еврокомиссия и ОБСЕ

Президент Польши Анджей Дуда 7 января подписал изменения в закон о теле - и радиовещании авторства правящей партии "Право и справедливость". Об этом рассказала глава Канцелярии Президента Малгожата Садурская, сообщает Польское Радио. По ее словам, Дуда заинтересован в том, чтобы общественные медиа были объективными и беспристрастными.

Читайте такжеПольша отреагировала на критику Брюсселя в свой адрес из-за нового закона о СМИ

Изменения в закон предусматривают, в частности, досрочное завершение срока полномочий членов правления и наблюдательных советов Польского общественного телевидения (TVP) и Польского радио (Polskie Radio).

Также, согласно новым изменениям к закону, членов правления и наблюдательных советов будет утверждать министр госказны Польши. Закон отменяет возможность проведения конкурсов на эти должности, а также срок полномочий членов правления и наблюдательных советов.

С критикой нового закона выступили, в частности, ОБСЕ, Европейский союз вещателей, Ассоциация европейских журналистов и некоторые европейские политики, в частности комиссар по делам цифровой экономики и общества Гюнтер Эттингер и вице-председатель Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

В ответ, глава пресс-службы Канцелярии президента Марек Магеровский подчеркнул, что в течение последних 8 лет в польских СМИ не было плюрализма, но ни один из еврокомиссаров не выражал озабоченности по этому поводу.

Напомним, что так называемый "малый закон о СМИ" был принят Сеймом и Сенатом Польши соответственно 30 и 31 декабря прошлого года.