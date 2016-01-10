Ким Чен Ын назвал ядерные испытания "самозащитой против США"

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал испытание водородной бомбы "актом самозащиты против угрозы США", сообщает Газета.ru со ссылкой на северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

"Испытание водородной бомбы КНДР - это акт самозащиты, чтобы уверенно охранять мир на Корейском полуострове и региональную безопасность от угрозы атомной войны, которую создают ведомые США империалисты", - заявил Ким Чен Ын.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что подобные испытания являются "законным правом его государства".

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Ранее стало известно, что власти КНДР считают осуждение ядерных испытаний мировыми правительствами "попыткой развязать войну".