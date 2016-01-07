США не признают КНДР ядерной державой - Керри

При этом он отметил, что Вашингтон не намерен признавать Северную Корею ядерной державой, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Керри отметил, что провокационные действия со стороны Пхеньяна представляют собой «серьезную угрозу для мира и международной безопасности».

«США не признают сейчас и отказываются признать в будущем Северную Корею в качестве ядерной державы. Действия, подобные испытанию водородной бомбы лишь усилят нашу решимость», — заявил госсекретарь.

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Как сообщал УНИАН, в КНДР сегодня утром было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 4,2 до 5,1. По данным различных источников, причина подземных толчков была "искусственного характера". Землетрясение было зафиксировано в 09:30 (02:30 мск) в 49 км на север от города Кильчжу, где находится ядерный полигон Точхан.

Вскоре КНДР официально подтвердила проведение ядерного испытания.