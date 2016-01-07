Ответственность за теракт в Ливии взяло на себя ИГ - СМИ
23:10, 07 января 2016Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв грузовика в тренировочном лагере на северо-западе Ливии.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас".
Отмечается, что количество жертв теракта составляет 70 человек, около 200 получили ранения.
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Ранее УНИАН сообщал, что в городе Злитен на западе Ливии в результате нападения на тренировочный центр полиции Аль-Джафал погибли, по разным данным, от 50 до 65 человек.
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