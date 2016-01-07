Ответственность за теракт в Ливии взяло на себя ИГ - СМИ

23:10, 07 января 2016
Мир
374 0

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв грузовика в тренировочном лагере на северо-западе Ливии.

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас".

Отмечается, что количество жертв теракта составляет 70 человек, около 200 получили ранения. 

Читайте такжеБоевики ИГИЛ напали на бывшую военную базу США в Ираке, 15 погибших

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Злитен на западе Ливии в результате нападения на тренировочный центр полиции Аль-Джафал погибли, по разным данным, от 50 до 65 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter