В Ливии смертник атаковал тренировочный лагерь полиции: не менее 65 погибших

В городе Злитен на западе Ливии в результате нападения на тренировочный центр полиции Аль-Джафал погибли, по разным данным, от 50 до 65 человек. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает ВВС.

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По данным ливийских медиа, во время атаки большое количество правоохранителей были за пределами здания центра – занимались физическими упражнениями на улице. Как сообщает ВВС со ссылкой на местное агентство The Lana, жертвами взрыва, который был слышен в 60 километрах от места происшествия, стали не менее 50 человек, 127 получили ранения. Больницы городов Триполи и Мизрата переведены на экстренный режим работы.

Позже представитель ООН в Ливии Мартин Кеблер сообщил, что теракт совершил террорист-смертник.

В то же время Reuters со ссылкой на источники в местных медучреждениях сообщает, что вследствие взрыва погибли, как минимум, 65 человек. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

В связи с атакой на западе страны объявлено чрезвычайное положение, сообщает International Buisness Times. Взрыв связывают с деятельностью ИГИЛ.

Отмечается, что во времена правления диктатора Муаммара Каддафи этот центр выполнял роль военной базы.

Справка. После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В настоящее время в стране наблюдается двоевластие: с одной стороны - избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой - происламский Всеобщий Национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии не контролируется центральными властями. Также в СМИ регулярно появляется информация о присутствии на территории страны боевиков "Исламского государства".