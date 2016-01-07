Коалиция против ИГ заявила, что на треть подорвала добычу нефти исламистами

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отметил представитель коалиции полковник из США Стив Уоррен, по объектам нефтяной инфраструктуры исламистов за последние три месяца было совершено 65 ударов, вследствие чего добыча сократилось до 34 тысяч баррелей в день против 45 тысяч до ударов.

Кроме того, добавил спикер, в течение прошлого месяца в результате воздушных ударов коалиции в Ираке и Сирии были уничтожены две с половиной тысячи боевиков группировки.

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По его данным, в рядах «Исламского государства» в этих двух странах сейчас находится от 20 до 30 тысяч боевиков, включительно с иностранцами.

Как сообщал УНИАН ранее, доходы боевиков террористической группировки «Исламское государство» от торговли нефтью снизились в два раза.