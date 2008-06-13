Польша закроет 16 посольств за границей

Польша намерена сократить свои дипломатические представительства за рубежом.

Об этом сообщает белорусская радиостанция «Радыё Рацыя» со ссылкой на польскую газету “Dziennik”.

В частности, польская пресса цитирует слова министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО о планах закрыть 16 посольств Польши.

По словам Р.СИКОРСКОГО, планируется отозвать до 200 дипломатов. Прежде всего, речь идет о сокращении штата Посольства Польши в России.

Газета цитирует также высказывания дипломатов Польши о том, что в Москве работает большое количество польских дипломатов только для того, чтобы соответствовать количеству дипкорпуса России, аккредитованному в Варшаве. Польша планирует сократить в своем дипломатическом представительстве в России 22 должности.