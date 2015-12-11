Россия привела в боевую готовность 95% пусковых ядерных установок

Он отметил, что в более 95% пусковых установок находятся в постоянной боевой готовности, передает ТАСС.

"В Ракетных войсках стратегического назначения более 95% пусковых установок содержится в постоянной готовности к боевому применению. На боевое дежурство заступили шесть ракетных полков, оснащенных комплексами "Ярс" стационарного и подвижного базирования", - рассказал министр обороны РФ.

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При этом, по его словам, доля современного вооружения наземных стратегических ядерных сил (СЯС) составила 51%.

Также стало известно, что стратегические ядерные силы России в 2015 году получили 35 межконтинентальных баллистических ракет, десять модернизированных бомбардировщиков и две подлодки.

Ранее Путин заявлял, что армия Российской Федерации в 2015 году получит более 40 межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать системы ПРО. Кроме того, он утверждает, что в российскую армию начали поступать первые образцы бронетехники, которые по своим боевым возможностям не имеют аналогов в мире.