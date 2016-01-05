Стратегия Кремля не меняется

В последний день уходящего года президент России Владимир Путин утвердил своим указом обновленную стратегию национальной безопасности РФ. Этот документ является главным планом России и ее программой внешней и внутренней политики, так как ныне Москва зациклена исключительно на вопросах своей безопасности, поисков внешних и внутренних врагов РФ и путей их нейтрализации, а также рецептов выживания в условиях функционирования режима «осажденной крепости».

Итак, какой план Путин и его окружение приготовили для России и мира в 2016 году? Поскольку упомянутая Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности имеет смысл посмотреть на цели российской власти в данном направлении.

Начнем с того, что в разделе «Россия в современном мире» авторы стратегии отмечают, что «в настоящее время создана устойчивая основа для дальнейшего наращивания экономического, политического, военного и духовного потенциалов РФ, повышения ее роли в формирующемся полицентричном мире». Основу-то Москва заложила, только со знаком «минус», а не «плюс», полностью растеряв за последние два года не только собственную репутацию, но и реальную ресурсную базу как внутри страны, так и за ее пределами. Разжигание войны в Украине и Сирии для Путина – устойчивая основа только для пути в один конец.

Далее еще интереснее. В том же разделе о месте РФ в мире упоминается, что «Россия продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности, защиты прав ее соотечественников за рубежом. Возросла роль РФ в решении важнейших международных проблем…».

Интересно, что практика и выше задекларированные цели разительно отличаются. Посудите сами. С обеспечением суверенитета в РФ сейчас динамично нарастают центробежные тенденции. На Кавказе снова неспокойно, а денег для оплаты «дани» Кадырову уже нет. В результате легкий ультиматум из Грозного заканчивается «подарком» от Путина в виде пока незначительного пакета акций «Роснефти». Президент Татарстана в жесткой форме заявляет о провале попыток поссорить его республику с Турцией. А на Дальнем Востоке всю власть в свои руки окончательно перебирают китайцы, параллельно выдвигая разные ультиматумы Москве. Видимо, понимают, что надо «ковать железо пока горячо», поскольку Путину, похоже, осталось совсем недолго находится в Кремле.

Что касается защиты соотечественников за рубежом – то беженцы из Донбасса и внутри Украины, и те, которые поехали в РФ, а потом вернулись назад, могут российской власти «аргументировано» подтвердить успехи данной политики Кремля.

Реинкарнация СССР произошла в наихудшей форме, как в бессмертном произведении «Собачье сердце».

Другое дело – возросшая роль России в решении важнейших международных проблем. Все-таки в начале 90-х американские стратеги, включая Бжезинского, совершили главную непростительную ошибку – оставили РФ оружие массового поражения, особенно ядерное, уповая на невозможность возрождения Советского Союза в какой-либо из форм. И жестко ошиблись. Реинкарнация СССР произошла в наихудшей форме, как в бессмертном произведении «Собачье сердце». Теперь снова надо Полиграфа Полиграфовича из Кремля возвращать в натуральное обличье. А это болезненно, долго и стоит больших усилий. Но другого пути, к сожалению, нет. Поэтому и ЕС, и США даже при их нынешней «мягкости» не помышляют о снятии санкций с Путина и его товарищей. А в это время каждый день «путинское развоплощение» забирает жизни лучших украинских граждан. Это Украине тоже к слову стоит всегда помнить в отношениях с Западом. Главное, чтобы в Вашингтоне, Лондоне, Берлине и Брюсселе опять не совершили прежнюю ошибку, оставив РФ ядерное оружие после падения путинского режима. Но это уже тема другой дискуссии.

В стратегии национальной безопасности РФ есть еще такой очень важный пассаж: «позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в Евразийском регионе, оказывает негативное влияние на реализацию российских национальных интересов. Поддержка США и Европейским Союзом антиконституционного государственного переворота на Украине привела к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению вооруженного конфликта. Укрепление крайне правой националистической идеологии, целенаправленное формирование у украинского населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический кризис превращают Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России».

Меркель, Олланд и Обама, всячески пытающиеся избежать не то что военного, а даже политического противостояния с Кремлем еще с 2013 года, теперь попали в разряд заговорщиков и конспираторов, разжигающих «пожар в сердце Евразии».

Этот абзац, по нашему мнению, - квинтэссенция всей стратегии национальной безопасности РФ. Во-первых, оказывается, это именно Запад разжигает очаги конфликтов в Евразийском регионе. Меркель, Олланд и Обама, всячески пытающиеся избежать не то что военного, а даже политического противостояния с Кремлем еще с 2013 года, являющиеся крайне удобными для Москвы внешнеполитическими оппонентами, теперь попали в разряд заговорщиков и конспираторов, разжигающих «пожар в сердце Евразии». Ну, это и не удивительно. Намного страшнее для Путина назвать среди реальных оппонентов на внешней арене тот же Китай, который уже входит во вкус освоения российского Дальнего Востока.

Путин открыто признал, что второй стороной конфликта была российская армия.

Во-вторых, оказывается это по вине США и ЕС в Украине произошла Революция Достоинства. Оказывается именно интеграция в Европу и спровоцировала внутренний конфликт в Украине. Только кого и с кем? Почему-то в российской стратегии ответ на этот вопрос стыдливо умалчивается. Кто был второй стороной конфликта, противостоящей украинским патриотам? «Зеленые человечки» из США и ЕС? Так нет ведь. Во время общения с российскими гражданами в декабре 2015 года Путин открыто признал, что второй стороной конфликта была российская армия, которая пошла с войной в Украину по его собственному приказу.

Путинский план для Украины – долгосрочный очаг нестабильности.

И самый важный момент. В российской стратегии национальной безопасности Украина упоминается в контексте долгосрочного очага нестабильности в Европе и у границ самой РФ. Обратите на это внимание. Это и есть путинский план для Украины – долгосрочный очаг нестабильности. То есть, пока Путин и его ближайшие соратники находятся у власти, прекращения попыток России дестабилизировать ситуацию в Украине не произойдет. Это не зависит от санкций, Минских договоренностей, цены на нефть либо от еще чего-то. Для Путина и его режима крайне важно не дать Украине превратится в нормальное государство. Это идея фикс Кремля, от которой они не отступятся даже ценой внутренней катастрофы в РФ.

Поэтому рецепт победы для Украины предельно прост – делать все для развала путинского режима в самых разнообразных сферах, где военная – лишь одна из них.

Пожалуй, - это главное, что нужно знать о новой стратегии национальной безопасности России.

Роман Рукомеда