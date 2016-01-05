Обама намерен усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия в США

В понедельник, в первый рабочий день после рождественских и новогодних праздников, он обсудил эту проблему с министром юстиции и генеральным прокурором США Лореттой Линч и директором ФБР Джеймсом Коми, передает ТАСС.

Пригласив их в свой кабинет в Белом доме, он сообщил, что намерен объявить о новых шагах "в течение ближайших нескольких дней". Обама рассказал, что уже ознакомился с рекомендациями в данной области, подготовленными для него руководством минюста. "Эти меры не позволят предотвратить все преступления, остановить все массовые убийства и изъять пистолеты из рук всех преступников, - заявил президент, - однако они дадут нам возможность спасти жизни некоторых людей".

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Новые инициативы предусматривают использование президентских полномочий, а не разработку законопроектов в Конгрессе, поскольку республиканское большинство в Сенате и Палате представителей по-прежнему отказывается идти на ограничения в сфере оружейной торговли. В то же время Обама заверил, что ни в коей мере не нарушит вторую поправку к Конституции США, предоставляющей право гражданам страны на ношение оружия в целях самообороны и защиты частной собственности.

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Ранее сегодня пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест напомнил на встрече с журналистами, что в результате стрельбы в стране ежегодно погибают более 30 тыс. человек. Ни Обама, ни Эрнест не уточнили, какие шаги будут предприняты администрацией США, но другие официальные лица рассказали, что речь идет, в частности, о дополнительной проверке информации о потенциальных покупателях винтовок и пистолетов.

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Обама и раньше неоднократно выступал с призывами ужесточить оборот огнестрельного оружия в стране и подписал для этого ряд указов. Активная кампания в данной области была начата Белым домом в декабре 2012 года, вскоре после того как психически неуравновешенный 20-летний Адам Лэнза расстрелял в начальной школе городка Ньютаун в штате Коннектикут двадцать детей и шестерых взрослых.