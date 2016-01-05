Германия не исключает отмены санкций против Ирана в кратчайшие сроки

Об этом в министерстве иностранных дел Германии заявили в понедельник, 4 января, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"День, когда Иран выполнит все обязательства, взятые на себя в рамках венских договоренностей (относительно атомной программы - ред.), после чего международные санкции будут отменены, приближается и может наступить даже в этом месяце", - отметил представитель немецкого внешнеполитического ведомства. Он считает, что пока ничто не указывает на то, что иранская власть отойдет от договоренностей, принятых для разрешения спора вокруг атомной программы Ирана.

В то же время руководитель Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии DIHK Фолькер Траер предостерегает, что эскалация в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией после казни шиитского проповедника Нимра ан-Нимра может помешать процессу отмены санкций против Тегерана.

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Между тем правительство Германии и в дальнейшем надеется на конструктивный диалог с Саудовской Аравией. Вопрос санкций против Эр-Рияда на повестке дня не стоит, заявил в понедельник представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает информагентство dpa. Но, вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль сообщил о намерении тщательнее проверять экспорт немецких вооружений в эту ближневосточную страну.