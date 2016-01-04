Россия готова стать посредником в конфликте между Ираном и Саудовской Аравией

Об этом заявил высокопоставленный источник в российском МИДе, передает Reuters.

Источник в МИД РФ также сообщил, что Москва надеется, что конфликт между двумя странами не помешает работе так называемой Венской группы по урегулированию в Сирии.

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Кроме того представитель российского МИД отметил РИА Новости, что Москву "связывают действительно добрые отношения и с Тегераном, и с Эр-Риядом, и как друзья мы были бы готовы сыграть, если это потребуется, посредническую роль в рамках урегулирования имеющихся и вновь возникших противоречий между двумя этими странами".

Напомним, Саудовская Аравия заявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном на фоне конфликта, который разворачивается из-за казни шиитского проповедника. Все иранские дипломаты должны покинуть Саудовскую Аравию в течение 48 часов. При этом Саудовская Аравия эвакуирует своих дипломатов из Тегерана.

Как сообщал УНИАН 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.