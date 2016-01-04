На ранее атакованной боевиками авиабазе в Индии прогремел мощный взрыв

"Громкий взрыв раздался на территории базы ВВС в Патханкоте", - говорится в сообщении агентства ANI в Twitter.

FLASH: Loud explosion heard inside Air Force Base in #Pathankot — ANI (@ANI_news) January 4, 2016

Напомним, что эта авиабаза в субботу, 2 января, подверглась нападению боевиков. Вскоре силовики сообщили о ликвидации всех нападавших. Но вчера перестрелки возобновились, погибли семь военнослужащих.

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Индийские военные считают, что боевики проникли на территорию Индии из пакистанского города Бахавалпур (провинция Пенджаб). Предположительно, они входили в экстремистскую группировку "Джаиш-е-Мухаммад", а целью нападения было нарушение тенденции к улучшению двусторонних отношений, наметившуюся после первого за 10 лет визита главы правительства Индии в Пакистан.