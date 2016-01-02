В Индии боевики напали на военную базу, есть погибшие

Как сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты Indian Express, все они были ликвидированы.

Отмечается, что в результате перестрелки погибли двое военнослужащих. Находящиеся на территории базы самолеты и вертолеты в ходе атаки повреждены не были. В настоящее время индийские военные продолжают зачистку авиабазы. К месту перестрелки были направлены вертолеты.

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Как уточнил представитель местных властей, первые выстрелы раздались приблизительно в 01:00 по Киеву. По его словам, чтобы попасть на территорию базы, боевики использовали полицейский автомобиль, который был угнан днем ранее. Его удалось обнаружить в расположенной в 1 км от базы деревне. Полиция продолжает усиленное патрулирование окрестностей авиабазы, местным жителям рекомендовано не покидать свои дома.

Индийские военные считают, что боевики проникли на территорию Индии из пакистанского города Бахавалпур (провинция Пенджаб). Предположительно, они входили в экстремистскую группировку "Джаиш-е-Мухаммад", а целью нападения было нарушение тенденции к улучшению двусторонних отношений, наметившуюся после первого за 10 лет визита главы правительства Индии в Пакистан.