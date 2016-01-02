В ЕС заявили об "опасных последствиях" казни шиитского лидера

«Этот случай (казнь аль-Нимра) может иметь опасные последствия — он может усугубить напряженность в отношениях между суннитами и шиитами, которая уже принесла на Ближний Восток столько разрушений», — цитирует Могерини Reuters.

Могерини также подчеркнула, что казнь аль-Нимра вызывает серьезные опасения в соблюдении в Саудовской Аравии права на свободу самовыражения и уважении основных гражданских и политических свобод.

Как сообщает РБК, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране меджлис призвал МИД страны понизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявил свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.