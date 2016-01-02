Самолеты написали оскорбления в адрес Трампа в небе над Парадом роз

Во время ежегодного Парада роз, который проводится в Пасадене, штат Калифорния, пять самолетов написали в воздухе несколько фраз, в которых выражалась негативная оценка кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает Газета.ru.

"Зрители шоу увидели в небе несколько надписей, среди них "Америка — великая страна! Трамп – отвратителен. Кто угодно, но не Трамп", "Трамп – фашистский диктатор" и другие", - говорится в сообщении.

Сообщается, что самолеты провели в небе над посетителями парада около часа.

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Как сообщал УНИАН, ранее один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии, бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш назвал своего соперника миллиардера Дональда Трампа "ничтожеством".