Самолеты написали оскорбления в адрес Трампа в небе над Парадом роз
Самолеты провели в небе над посетителями парада около часа.
Во время ежегодного Парада роз, который проводится в Пасадене, штат Калифорния, пять самолетов написали в воздухе несколько фраз, в которых выражалась негативная оценка кандидата в президенты США Дональда Трампа, передает Газета.ru.
"Зрители шоу увидели в небе несколько надписей, среди них "Америка — великая страна! Трамп – отвратителен. Кто угодно, но не Трамп", "Трамп – фашистский диктатор" и другие", - говорится в сообщении.
Сообщается, что самолеты провели в небе над посетителями парада около часа.
Читайте такжеТрамп пообещал в случае избрания президентом США поладить с Путиным
Как сообщал УНИАН, ранее один из претендентов на пост президента США от Республиканской партии, бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш назвал своего соперника миллиардера Дональда Трампа "ничтожеством".
"TRUMP IS DISGUSTING" is now above the Rose Bowl pic.twitter.com/DSVE7bJASl
— Dr Cork Gaines (@CorkGaines) January 1, 2016