Президент Исландии решил не переизбираться на шестой срок
Исландское право разрешает президенту избираться неограниченное количество раз.
Президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон заявил, что не будет баллотироваться на шестой президентский срок после истечения своих полномочий в июне 2016 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Аналогичное заявление Гримссон, который находится на посту главы государства с 1996 года, сделал в 2012 году перед истечением своего четвертого срока, но получил большую поддержку избирателей и остался на пятый.
"Больше нет той широкой неопределенности, в результате которой четыре года назад появились призывы, чтобы я остался на посту президента", — заявил Гримссон в новогоднем телеообращении к гражданам страны. По его словам, наступило время "переложить обязательства президента на другие плечи".
Исландское право разрешает президенту избираться неограниченное количество раз, а если в выборах главы государства участвует только один кандидат, он получает пост без голосования. Благодаря такому порядку за почти 70-летнюю историю независимой Исландии (с 1944) сменились только пять президентов: двое возглавляли страну по три срока и трое (в том числе Гримссон) - по четыре. За это время в стране прошли 18 президентских выборов, на 11 из которых голосование не проводилось - в частности выборы 2000 и 2008 годов, по итогам которых президентом становился Гримссон.
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Гримссон известен как единственный президент Исландии, который прибегал к праву не подписывать предложенный парламентом законопроект, вынося его на референдум: дважды он проводил референдум о выплате компенсаций иностранным вкладчикам исландского банка, счета которого были заморожены из-за финансового кризиса.