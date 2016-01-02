Президент Исландии решил не переизбираться на шестой срок

Президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон заявил, что не будет баллотироваться на шестой президентский срок после истечения своих полномочий в июне 2016 года, сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Аналогичное заявление Гримссон, который находится на посту главы государства с 1996 года, сделал в 2012 году перед истечением своего четвертого срока, но получил большую поддержку избирателей и остался на пятый.

"Больше нет той широкой неопределенности, в результате которой четыре года назад появились призывы, чтобы я остался на посту президента", — заявил Гримссон в новогоднем телеообращении к гражданам страны. По его словам, наступило время "переложить обязательства президента на другие плечи".

Исландское право разрешает президенту избираться неограниченное количество раз, а если в выборах главы государства участвует только один кандидат, он получает пост без голосования. Благодаря такому порядку за почти 70-летнюю историю независимой Исландии (с 1944) сменились только пять президентов: двое возглавляли страну по три срока и трое (в том числе Гримссон) - по четыре. За это время в стране прошли 18 президентских выборов, на 11 из которых голосование не проводилось - в частности выборы 2000 и 2008 годов, по итогам которых президентом становился Гримссон.

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Гримссон известен как единственный президент Исландии, который прибегал к праву не подписывать предложенный парламентом законопроект, вынося его на референдум: дважды он проводил референдум о выплате компенсаций иностранным вкладчикам исландского банка, счета которого были заморожены из-за финансового кризиса.