РФ поздравила своих военных в Сирии колбасой, красной икрой и футболками

Каждому участнику военной операции РФ в Сирии выдали также футболку с надписью победим терроризм. Об этом сообщают "РИА Новости".

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"Желаю вам скорее покончить с терроризмом в Сирийской Арабской Республике и вернуться домой героями, от пальм к русским березам и елкам", — сказал военным персонаж в образе Деда Мороза.

Сообщается, что каждый военнослужащий получил подарок от российского Минобороны: несессер (специальная сумка для мелких предметов), термокружку, продуктовый набор с колбасой, сыром, красной икрой, сладостями, а также футболку специальной серии с надписью "Уничтожим терроризм" с изображением Су-30 и датой начала операции ВКС РФ (30 сентября 2015 года - УНИАН).

Напомним, на прошлой неделе международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в результате российских авиаударов в Сирии погибли сотни гражданских и они могут рассматриваться как военные преступления.

В отчете правозащитников, опубликованном 23 декабря, говорилось, что ряд воздушных ударов российская авиация совершила по жилым районам, где никаких очевидных военных целей поблизости не было, атакуя дома, мечети, людные базары и медицинские учреждения.

Правозащитники также обвинили Россию в применении неуправляемых авиабомб в густонаселенных районах и кассетных боеприпасов, которые по своей природе приводят к неизбирательным поражениям.