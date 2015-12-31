Премьер Турции заявил, что не давал приказ уничтожать российский Су-24

По его словам, за два дня до того как был сбит российский бомбардировщик, генштаб передал полномочия по применению этих правил командованию ВВС Турции, сообщает РИА Новости.

"Я не давал приказ сбить этот самолет. Возможно ли, чтобы ко мне за 17 секунд успели бы обратиться, и я бы дал такой приказ? Нет, это невозможно. Премьер дает указание о вступлении в силу правил реагирования на угрозы. Эти правила не новые, и они применяются без моих указаний. За два дня до этого случая генштаб передал полномочия по применению этих правил командованию ВВС страны. И это правильно. Было бы неправильным не давать указаний по защите воздушного пространства", — заявил Давутоглу в интервью телеканалу NTV в среду.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкий бомбардировщик сбил российский Су-24, который, как заявили в Анкаре, нарушил воздушное пространство Турции.

После этого Россия ввела в отношении Турции экономические санкции, объявила об отмене безвизового режима для турецких граждан и обвинила ее высшее руководство в закупках нефти у террористической группировки "Исламское государство".



