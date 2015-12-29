Бельгия предоставила убежище 30 тысячам мигрантов

Об этом заявил государственный секретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкен, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на DH. "На 31 декабря общее число искателей убежища, которые получат разрешение на проживание за год, составит от 35 тыс. до 36 тыс.", - сообщил государственный секретарь.

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"В целом в течение года количество ищущих убежища в Бельгии составит от 47 тыс. до 48 тыс. человек, среди них несовершеннолетние, которые приезжают с родителями", - добавил он.

"Такое количество беженцев является "управляемым", - отметил также Тео Франкен.