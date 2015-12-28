В Южной Америке более 180 тысяч человек вынужденно покинули свои дома из-за наводнений (фоторепортаж)

Как сообщило в понедельник уругвайское Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (SINAE), за последние сутки число пострадавших от стихии только в данной республике выросло до 16 311 человек, передает ТАСС.

Из них 1,9 тыс. были эвакуированы, 14,4 тыс. покинули свои дома самостоятельно. По данным местных метеорологов, рост уровня воды в реке Уругвай уже достиг своего пика.

Значительнее всего от разгула стихии пострадал Парагвай, где свои дома были вынуждены покинуть более 140 тыс. человек. По данным управления по чрезвычайным ситуациям Асунсьона, в столице республики были эвакуированы 18,2 тыс. семей.

Читайте такжеНаводнение в Латинской Америке: тысячи покинули дома, есть погибшие - ВВС

Как отметил глава органа Виктор Уго Хулио, уровень воды в реке Парагвай остановился на отметке 7,82 м. По прогнозам метеорологов, он будет снижаться до марта, после чего может снова пойти вверх. За этот год Парагвай уже в третий раз выходит из берегов, превышая критическую отметку 5,5 м.

На прошлой неделе в Парагвае сильным ветром были повалены десятки деревьев, в результате чего погибли четыре человека. В парагвайской столице нарушено электроснабжение. В пострадавших районах было объявлено чрезвычайное положение.

Читайте такжеЛивни угрожают полностью затопить столицу Парагвая

Ранее УНИАН сообщал, что более 150 тыс. жителей покинули свои дома в южноамериканских странах Парагвае, Аргентине и Бразилии из-за продолжающихся третий день наводнений, подобных которым в регионе не наблюдалось уже десятки лет.