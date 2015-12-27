Север Англии страдает от наводнений: власти объявили эвакуацию

В Манчестере и Лидсе реки вышли из берегов. Об этом сообщает ВВС-Украина.

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В связи с беспрестанными ливнями метеослужба выдала более 300 предупреждений о наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе.

По словам синоптиков, в некоторых регионах наводнения несут угрозу жизни людей.

Как сообщает Агентство по защите окружающей среды, во всех реках в Ланкашире зафиксирован новый рекордный уровень подъема воды.

В связи с наводнением в Лондоне состоялось заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA).