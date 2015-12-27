Север Англии страдает от наводнений: власти объявили эвакуацию
01:07, 27 декабря 2015Мир
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На севере Англии власти объявили эвакуацию из-за наводнения в ряде районов Ланкашира и Йоркшира.
В графстве Ланкашир затоплено кладбище местной баптистской церкви / Moreen Baldwin
В Манчестере и Лидсе реки вышли из берегов. Об этом сообщает ВВС-Украина.
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В связи с беспрестанными ливнями метеослужба выдала более 300 предупреждений о наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе.
По словам синоптиков, в некоторых регионах наводнения несут угрозу жизни людей.
Как сообщает Агентство по защите окружающей среды, во всех реках в Ланкашире зафиксирован новый рекордный уровень подъема воды.
В связи с наводнением в Лондоне состоялось заседание правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA).
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