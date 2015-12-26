Более 150 тысяч жителей эвакуированы из-за наводнений в Южной Америке
Более 150 тыс. жителей покинули свои дома в южноамериканских странах Парагвае, Аргентине и Бразилии из-за продолжающихся третий день наводнений, подобных которым в регионе не наблюдалось уже десятки лет.
Как передает Би-Би-Си, больше всего от стихии пострадал Парагвай. Президент страны Орасио Кортес ввел чрезвычайное положение.
Уровень воды в реке Парагвай уже практически приблизился к критическому, и новый приток воды угрожает затопить всю столицу страны Асунсьон и прилегающие районы.
Читайте такжеЛивни угрожают полностью затопить столицу ПарагваяВласти Парагвая полагают, что, возможно, им придется эвакуировать все население, живущее по берегам реки, - то есть еще десятки тысяч человек.
От небывалых тропических дождей повысился уровень большинства рек также в Уругвае, Аргентине и Бразилии.
На севере Аргентины эвакуированы около 20 тыс. человек. В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул около 1800 семей были вынуждены покинуть свои дома.