Более 150 тысяч жителей эвакуированы из-за наводнений в Южной Америке

Как передает Би-Би-Си, больше всего от стихии пострадал Парагвай. Президент страны Орасио Кортес ввел чрезвычайное положение.

Уровень воды в реке Парагвай уже практически приблизился к критическому, и новый приток воды угрожает затопить всю столицу страны Асунсьон и прилегающие районы.

Читайте такжеЛивни угрожают полностью затопить столицу ПарагваяВласти Парагвая полагают, что, возможно, им придется эвакуировать все население, живущее по берегам реки, - то есть еще десятки тысяч человек.

От небывалых тропических дождей повысился уровень большинства рек также в Уругвае, Аргентине и Бразилии.

На севере Аргентины эвакуированы около 20 тыс. человек. В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул около 1800 семей были вынуждены покинуть свои дома.