Бойко: у России нет четкой политики по отношению к Украине

Народный депутат от фракции Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что отношения Украины и России в газовой сфере перешли в область “сверки и бухгалтерских расчетов”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на заседании круглого стола на тему: “Почему ухудшаются отношения между Россией и Украиной?”.

“В газовой отрасли мы были свидетелями противоречивых заявлений Президента и премьер-министра, которое закончилось повышением цен (на газ) внутри страны, а отношения в газовой сфере перешли в область сверки и бухгалтерских расчетов”, - сказал Ю.БОЙКО.

“Приезжает одна компания к другой, сверяют, есть долги или нет, а о каких-то масштабных проектах, глобальных перспективах в сложном мире энергетической конкуренции уже речи нет”, - добавил Ю.БОЙКО.

Он также считает, что у России нет четкой политики по отношению к Украине как своему стратегическому партнеру, особенно это проявляется в последнее время.

По мнению депутата, необходимо обратить внимание на то, как выстраивает отношения с Россией Европа, и развивать украинско-российские отношения на основе прагматизма и понимания стратегического партнерства.

Ю.БОЙКО также считает, что в последнее время в отношениях между двумя странами нет системности. “Необходимо тщательно и ответственно готовиться к встречам представителей двух стран, отрабатывать вопросы на уровне экспертов”, - указал он.