Москва готова к уходу Асада - Reuters

Об этом сообщает РБК.

«Русские в частных разговорах говорят, что они согласятся на уход Асада по итогам переходного периода. Но пока они не готовы заявить об этом во всеуслышание», - заявил высокопоставленный источник в дипломатических кругах Reuters.

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Агентство утверждает, что получило подтверждение от нескольких западных чиновников о том, что вероятность подобного компромисса существует.

По словам дипломатов, различия в позиции Запада и России касательно судьбы Асада уменьшаются, но пока они существуют. При этом они подчеркивают, что Москва в своей готовности отказаться от безоговорочной поддержки сирийского президента продвинулась значительно дальше Ирана, по-прежнему настаивающего на сохранении власти за Асадом.

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Один из источников Reuters указывает, что у России есть список возможных преемников Асада, однако какие-либо детали он не уточнил.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимира Путина в четверг журналист турецкого агентства «Анадолу» задала российскому президенту вопрос о том, обсуждал ли он с госсекретарем Джоном Керри судьбу Башара Асада. Глава российского государства ответил, что российская позиция по этому поводу остается принципиальной. «Считаем, что только сирийский народ должен определить, кто им должен управлять и по каким стандартам, по каким правилам», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, на конференции представителей сирийской оппозиции, которые собрались в Саудовской Аравии, противники Башара Асада потребовали его отставки в начале переходного периода и заявили о желании строить светское государство.

Ранее участники международных переговоров по Сирии, которые состоялись 14 ноября в Вене, договорились провести выборы в Сирии за полтора года. Согласно сообщению, при этом переходное правительство должно быть сформировано в течение полугода, а в это время будет готовиться новая конституция страны.