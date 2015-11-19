Эксперты оценили мощность бомбы, которая могла взорваться на борту А321

Об этом заявили эксперты-саперы, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на The New York Times.

Провода, которые видны на фото, вероятно, являются электрическими соединениями для детонатора, который лежит в центре. Другая часть цепи, скрытая под черной лентой, может включать небольшие аккумуляторы и электронику, необходимую, чтобы отправить электрический заряд детонатора в назначенное время.

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Подрывной капсюль затем детонирует основной заряд взрывчатого вещества внутри алюминиевой банки.

У банки есть отверстие в дне и это признак того, что, возможно, она была заполнена взрывной пастой. Жидкая взрывчатка исключается из-за того, что банка не закрыта герметично. Через дырку на дне банки видно какое-то белое вещество.

Ранее сообщалось, что основой для бомбы могло стать пластичное взрывчатое вещество.

Эксперты также отметили, что в банке может поместиться больше взрывчатого вещества, чем обычно находится в стандартной военной гранате, и этого достаточно для подрыва самолета.

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Такой прибор, размещенный на борту пассажирского самолета, мог быть приведен в действие таймером, с помощью пульта дистанционного управления, сигналом от кого-то с самолета, или с помощью других средств.

С технической точки зрения, проще взорвать бомбу с таймером, потому что это не требует пребывания на борту самолета и бомбы, и подрывника.

"Нет общедоступных доказательств, что устройство на фото на самом деле связано со сбитым российским самолетом. Фотографию можно считать дезинформацией, предназначенной, чтобы произвести впечатление и повысить вес террористической группы, привлечь потенциальных новобранцев, или чтобы отвлечь внимание правоохранительных органов", - отмечает издание.