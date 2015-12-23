МИД предупреждает о росте уровня террористических угроз в Тунисе накануне праздников

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

В связи с ростом в преддверии Новогодних праздников уровня террористических угроз в Тунисской Республике, МИД настоятельно рекомендует гражданам Украины, которые находятся на территории этой страны, проявлять повышенную бдительность и осторожность, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, в том числе крупных торгово-развлекательных комплексов, культовых сооружений, известных исторических памятников и тому подобное.

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Рекомендуется иметь при себе документы, которые удостоверяют личность и подтверждают законность пребывания в Тунисе, а также неукоснительно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории Туниса, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Тунисской Республике по телефону +216-24-600-389 (работает круглосуточно) или на «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57.