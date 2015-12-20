На выборах в Испании победила правящая партия - результаты экзитполов

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Как показали результаты экзитполов, Народная партия получит от 114 до 124 мест в 350-местном парламенте. Для абсолютного большинства ей недостает от 52 до 62 мест.

Оппозиционная соцпартия заняла второе место (79-85 мандатов), леворадикальная Podemos — на третьем месте (70-80 мандатов), либеральная Ciudadanos — на четвертом (46-50 мандатов).

Как ожидается, в течение ближайших нескольких недель будут проводиться переговоры о формировании правительства. Конкретный срок для этого испанская Конституция не устанавливает.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Испании началось голосование на выборах в парламент, которые в стране называют "историческими". По прогнозам, они положат конец двухпартийной системе, просуществовавшей более трех десятилетий.

Опросы, проводимые накануне выборов, свидетельствуют, что первое место займет правящая в Испании последние четыре года правая Народная партия, однако она не сможет получить абсолютное большинство.

Формирование кабинета в Испании зависит от тех коалиций, которые будут сформированы по итогам выборов.