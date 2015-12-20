В Испании проходят "исторические" парламентские выборы

По прогнозам, они положат конец двухпартийной системе, просуществовавшей более трех десятилетий, передает РИА Новости.

Около 36,5 миллиона испанцев обладают правом голоса – из них 34,6 миллиона живут в Испании, 1,9 миллиона – за границей. Всего в стране и за рубежом открыты 22,9 тысячи избирательных участков.

На 350 мест в конгрессе депутатов (нижняя палата) и 208 сенатских мест претендуют 4353 человека – 2263 мужчин и 2090 женщин. Своих кандидатов выдвинули 13 партий и объединений.

Проведение выборов обойдется государственному бюджету в 130,24 млн евро.

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Опросы, проводимые накануне выборов, свидетельствуют, что первое место займет правящая в Испании последние четыре года правая Народная партия, однако она не сможет получить абсолютное большинство. Еще три партии претендуют на то, чтобы занять следующие три места – Испанская социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом, правоцентристская "Граждане" во главе с Альбертом Риверой (эта партия появилась в Каталонии десять лет назад и отстаивает территориальную целостность страны), и Podemos во главе с Пабло Иглесиасом, зародившаяся на основе общественного движения 15М и официально ставшая партией лишь в январе 2014 года.

Формирование кабинета в Испании зависит от тех коалиций, которые будут сформированы по итогам выборов.