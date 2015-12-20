Члены российской партии "Яблоко" избрали нового лидера

Об этом сообщает пресс-служба политического объединения, передает Lenta.ru. В ходе второго тура ее поддержал 91 делегат съезда из 154. Конкурент Слабуновой, бывший депутат заксобрания Псковской области Лев Шлосберг, набрал 56 голосов. Семь бюллетеней были признаны недействительными.

Читайте такжеВ центре Москвы задержали лидера партии "Яблоко" Кандидатуру карельского депутата в председатели партии выдвинул Сергей Митрохин, занимавший пост руководителя "Яблока" до настоящего времени. В ее поддержку выступил также основатель партии Григорий Явлинский.

Эмилии Слабуновой 57 лет, она член политического комитета партии "Яблоко", имеет ученую степень кандидата педагогических наук.

На прошедшем съезде партии и Митрохин, и Явлинский отказались от выдвижения своих кандидатур на пост главы политического объединения. О самоотводе они объявили после внесения в партийный устав поправки, ограничивающей пребывание на посту председателя одного лица более двух сроков, то есть максимум - 8 лет.