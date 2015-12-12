В Москве задержаны 14 участников одиночных пикетов, приуроченных ко Дню Конституции РФ

Среди задержанных – президент Фонда прикладных политических исследований "ИНДЕМ", профессор Георгий Сатаров, лидер партии "Яблоко" Сергей Митрохин, член руководства партии Антон Антонов-Овсеенко, сообщает радо "Свобода".

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Ранее московские власти не дали санкцию на проведение 12 декабря оппозиционного "Марша перемен", но организаторы заявили, что в полученном от мэрии письменном ответе нет формулировок прямого отказа. Активисты все же решили выйти на одиночные пикеты.

12 декабря 1993 года была принята Конституция Российской Федерации. Этот день считался ранее государственным праздником, но с 2004 года это – просто памятная дата.

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