В России лишили статуса депутата Шлосберга, сообщавшего о гибели десантников РФ на Донбассе

17:41, 24 сентября 2015
Мир
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Сегодня депутаты Псковского областного собрания приняли решение досрочно лишить полномочий лидера Псковского «Яблока» депутата Льва Шлосберга, который первым сообщил о смерти российских десантников на Донбассе.

Лев Шлосберг / facebook.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, «за» лишение мандата проголосовал 41 депутат, «против» - 3.

«Постановление Псковского областного собрания депутатов о прекращении моих депутатских полномочий будет обжаловано в судебном порядке. Мы сделаем все для того, чтобы закон восторжествовал», - заявил Шлосберг.

По его мнению, то, что произошло в Псковском областном собрании депутатов, вышло за рамки областного собрания.

«Вопрос действительно не только во мне, потому что создается прецедент, когда за убеждения и гражданскую позицию, за определенные действия, за слова, написанные на бумаге, за журналистику могут лишить не только должности, но и статуса депутата», - сказал он.

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Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что Шлосберг был лишен мандата после того, как написал в своей газете «Псковская губерния» о том, что губернатор Псковской области Турчак является заказчиком избиения журналиста Олега Кашина.

В партии «Яблоко» пояснили, что поводом для лишения Шлосберга мандата послужило его представительство в суде интересов организации «Центр социального проектирования «Возрождение». Юридически спор шел о законном либо незаконном представительстве в суде интересов некоммерческой организации, в которой Шлосберг является учредителем. Суды первой инстанции признали это представительство законным. Суд второй инстанции не признал право Шлосберга быть представителем. Вне зависимости от юридической оценки этого факта, представительство в гражданском деле не может являться законным основанием для досрочного прекращения полномочий депутата областного Собрания, так как правовые последствия нарушения данного ограничения законодательно не установлены.

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