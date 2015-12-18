Еврокомиссия предлагает ввести безвизовый режим для Грузии

Об этом в пятницу в Брюсселе сообщил европейский комиссар Димитрис Аврамопулос, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Комиссия считает, что Грузия выполнила все требования Плана действий по либерализации визового режима", - заявил комиссар, проинформировав, что к началу 2016 года Комиссия представит соответствующее законодательное предложение, чтобы граждане Грузии - владельцы биометрических паспортов могли путешествовать в ЕС без виз.

Аврамопулос отметил, что это была "первый и последний доклад по Грузии, которая "достигла значительного прогресса в выполнении необходимых критериев". "Комиссия считает, что Грузия сделала необходимый прогресс и провела необходимые реформы, чтобы выполнить условия Плана действий по либерализации визового режима", - подчеркнул он.