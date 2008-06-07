Сына Александра Домогарова насмерть сбил джип

Сын известного актера театра и кино Александра Домогарова погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве.

Как передает радио "Эхо Москвы" ссылаясь на данные московской милиции, ДТП произошло накануне вечером на Дубининской улице в столице России. Джип выскочил на тротуар, перевернулся и сбил трех пешеходов, одним из которых был 23-х летний Дмитрий Домогаров. С тяжелыми травмами его доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Остальные пострадавшие и водитель джипа получили менее серьезные травмы.

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