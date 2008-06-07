Европа скажет Украине, как создать достойные условия заробитчанам из Азии

С учетом подготовки Украины и Польши к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, европейские профсоюзные организации планируют провести в этих странах кампанию в поддержку достойных условий труда для заробитчан из Азии.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря Международного профсоюза работников строительной и деревообрабатывающей отраслей Марион ГЕЛЛЬМАН на ежегодной конференции в Женеве, сообщает „Немецкая волна”.

«Мы ожидаем, что в проектах по развитию инфраструктуры будут задействованы до ста тысяч вьетнамцев и китайцев. Ведь в Украине и Польше практически не осталось квалифицированных рабочих», - сказала М.ГЕЛЛЬМАН. По ее словам, особую обеспокоенность вызывают условия труда работников и их медицинское обеспечение.