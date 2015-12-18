Асад считает, что война в Сирии затягивается из-за попыток Запада сменить власть в стране

Об этом заявил президент САР Башар Асад в интервью нидерландскому телеканалу NPO2, передает ТАСС.

По его словам, конфликт мог бы завершиться менее чем за один год, если бы международное сообщество "предприняло меры, направленные на то, чтобы остановить поток" иностранцев, вливающихся в ряды боевиков.

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Однако ни одна из западных стран, по словам президента Сирии, не готова по-настоящему способствовать завершению войны.

"Проблема заключается в том, что они до сих пор оказывают им (боевикам) поддержку на ежедневной основе... поскольку хотят, чтобы решением, которое они называют политическим решением, стала смена власти в стране. Поэтому все это будет затягиваться", - отметил Асад.

Напомним, вчера президент РФ Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что российская воздушная операция в Сирии будет продолжаться до завершения наступления сирийских вооруженных сил против исламистов.