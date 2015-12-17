Путин предупредил россиян, что Россия влезла в Сирию надолго
12:29, 17 декабря 2015Мир
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Президент РФ Путин в ходе пресс-конференции сообщил, что российская воздушная операция в Сирии будет продолжаться до завершения наступления сирийских вооруженных сил против исламистов.
Путин предупредил, что Россия застрянет в Сирии надолго / фото УНИАН
Путин уточнил, что Россия будет действовать в Сирии до тех пор, пока сирийская армия не перестанет нуждаться в поддержке.
«Мы будем проводить наши авиаудары и поддерживать наступательные удары сирийской армии до тех пор, пока сирийская армия эти операции проводит», — сказал Путин.
Он также заявил, что пока не видит необходимости в создании военной базы в Сирии.
«Пункт базирования может быть какой-то временный. Возможно. Но пускать туда корни, забираться туда острой необходимости нет. Мы подумаем. Нам зачем там база? Если кого-то надо достать, мы и так достанем», — заявил Путин.
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