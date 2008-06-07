Лидеры грузинской оппозиции уничтожили свои депутатские мандаты

Лидер Объединенной оппозиции Грузии (ООГ) Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ перед зданием парламента, во время первого заседания новоизбранного парламента, ножницами разрезал свой пластиковый депутатский мандат, передает Газета.ru.

Вслед за Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ свои мандаты разрезали пополам другие лидеры Объединенной оппозиции (ООГ) - лидер партии «Новые правые» Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ, который депутатский мандат назвал «Мандатом позора», а также лидер Лейбористов Шалва НАТЕЛАШВИЛИ и его однопартийцы Сосо ШАТБЕРАШВИЛИ и Георгий ГУГАВА, а также и другие лидеры ООГ - Звиад ДЗИДЗИГУРИ, Давид САГАНЕЛИДЗЕ, Пикрия ЧИХРАДЗЕ, Мамука КАЦИТАТДЗЕ, Коба ДАВИТАШВИЛИ, Губаз САНИКИДЗЕ.

После показательного уничтожения депутатских мандатов, митинг оппозиции у здания парламента, начавшийся в субботу утром, завершился.