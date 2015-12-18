Боевики ИГ впервые за 5 месяцев провели серьезную военную операцию в Ираке: атаковали три города

Как сообщил командующий американской сухопутной группировкой в Ираке бригадный генерал Марк Одом, в среду сотни боевиков ИГ атаковали три города к северу и востоку от Мосула, передает Би-би-си.

Атака была отбита курдским ополчением "пешмерга" при поддержке авиации США.

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Представители курдов сообщают, что при отражении наступления исламистов погибли десятки ополченцев.

Напомним, в последнее время "Исламское государство" терпело в Ираке неудачи: в прошлом месяце джихадисты потеряли контроль над городом Синджар, а в минувший четверг иракские войска заявили об успешной операции по освобождению города Рамади на западе страны.