Иракские военные освободили от ИГИЛ базу в городе Эр-Рамади

Об этом сообщает Reuters.

«Мы можем перехватить по радио сообщения боевиков о нехватке еды и боеприпасов. Понятно, что они в отчаянии, и все рушится», - сказал представитель операции бригадный генерал Яхья Расул.

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Отмечается, что освобождение базы может помочь успешному продвижению государства в попытках вернуть контроль над городом.

Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ разрушили единственную плотину через Евфрат во время приближения иракских войск к Рамади.

Эр-Рамади был захвачен боевиками в феврале 2015 года.