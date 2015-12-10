Иракские военные освободили от ИГИЛ базу в городе Эр-Рамади
19:43, 10 декабря 2015Мир
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Иракские войска освободили командную базу в городе Эр-Рамади и прилегающие к ней районы от боевиков «Исламского государства».
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«Мы можем перехватить по радио сообщения боевиков о нехватке еды и боеприпасов. Понятно, что они в отчаянии, и все рушится», - сказал представитель операции бригадный генерал Яхья Расул.
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Отмечается, что освобождение базы может помочь успешному продвижению государства в попытках вернуть контроль над городом.
Как сообщал УНИАН, боевики ИГИЛ разрушили единственную плотину через Евфрат во время приближения иракских войск к Рамади.
Эр-Рамади был захвачен боевиками в феврале 2015 года.
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