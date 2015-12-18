На заседании СБ ООН Чуркин назвал погранпункты, через которые боевики ИГИЛ переправляют нефть

07:59, 18 декабря 2015
Мир
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Выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред России Виталий Чуркин заявил, что через Турцию реализуется наибольший объем нефтепродуктов, которые продают на черном рынке террористы "Исламского государства".

Виталий Чуркин / REUTERS

Об этом сообщает "РИА Новости".

По его словам, в большинстве случаев для перевозки нефти используются автоцистерны, идущие через пограничные пункты "Каркамыш", "Акчакале", "Джильвегезю" и "Онджупынар". Их поставками для ИГИЛ занимается ряд турецких компаний, в том числе "Серии" (город Конья) и "Сам Отомотив" (город Антакья).

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Как сообщал УНИАН, ранее сирийская оппозиция обвинила Россию в сотрудничестве с ИГИЛ.

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