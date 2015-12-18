На заседании СБ ООН Чуркин назвал погранпункты, через которые боевики ИГИЛ переправляют нефть
07:59, 18 декабря 2015Мир
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Выступая на заседании Совета безопасности ООН, постпред России Виталий Чуркин заявил, что через Турцию реализуется наибольший объем нефтепродуктов, которые продают на черном рынке террористы "Исламского государства".
REUTERS
Об этом сообщает "РИА Новости".
По его словам, в большинстве случаев для перевозки нефти используются автоцистерны, идущие через пограничные пункты "Каркамыш", "Акчакале", "Джильвегезю" и "Онджупынар". Их поставками для ИГИЛ занимается ряд турецких компаний, в том числе "Серии" (город Конья) и "Сам Отомотив" (город Антакья).
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Как сообщал УНИАН, ранее сирийская оппозиция обвинила Россию в сотрудничестве с ИГИЛ.
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