В Индонезии извергается вулкан Бромо (фоторепортаж)

На востоке острова Ява в Индонезии извергается вулкан Бромо. Об этом со ссылкой на местных спасателей сообщает издание Manilla Bulletin.

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Со вторника над вулканом поднимается полуторакилометровый столб пепла. Туристам запретили приближаться к кратеру менее чем на 2,5 километра. Жители окрестных поселков приготовились к возможной эвакуации. В местной Службе по контролю чрезвычайных ситуаций отметили, что риск усиления извержения сохраняется.

В последний раз вулкан Бромо высотой 3,829 метров извергался в январе 2011 года. Тогда авиакомпании в этом районе вынуждены были прекратить полеты.