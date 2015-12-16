Российское командование испытывает ракетное вооружение для группировки РФ в Сирии - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки при Минобороны Украины.

"Российским командованием осуществляется испытание ракетного вооружения, которое планируется к использованию межвидовой группировкой ВС РФ на территории Сирии", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что вчера из акватории Баренцева моря осуществлен неудачный испытательный пуск крылатой ракеты морского базирования, но она отклонилась от траектории, взорвалась и упала на территорию военного городка (расположены жилые дома, детский сад), что привело к возникновению пожара.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия продолжает принимать меры по обеспечению группировки ВС РФ на территории Сирии. Так, запланировано переброску воздушным транспортом личного состава подразделения 4 танковой дивизии (Наро-Фоминск) 1 танковой армии Западного военного округа.