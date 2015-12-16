В поврежденном крылатой ракетой доме в России находился детский сад - СМИ

В поврежденном крылатой ракетой жилом доме в Поморье (Россия) располагалась ясельная группа детского сада. Об этом местным СМИ сообщили жители, передает Росбалт.

Повреждения получили крыша и несколько квартир частично расселенного трехэтажного здания. В результате возникшего пожара уничтожено имущество жильцов дома. Никто не пострадал.

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Известно, что крылатую ракету, упавшую накануне днем в ходе тестовых стрельб на территорию военного городка села Ненокса близ Северодвинска, испытывало НПО "Машиностроения" — военно-промышленная корпорация, являющаяся одним из ведущих производственных комплексов для ракетно-космической отрасли РФ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 декабря, в ходе испытательного пуска на полигоне Ненокса под Северодвинском в России "нештатно отделившаяся часть крылатой ракеты" попала в жилой дом.

Как пояснил источник Ленты ру, пуск производился испытателями оборонной промышленности. Одна из частей крылатой ракеты нештатно отделилась и попала в жилой дом.