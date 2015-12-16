Путин порекомендовал Керри выспаться

08:37, 16 декабря 2015
Мир
4598 0

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с госсекретарем США Джоном Керри порекомендовал ему выспаться.

REUTERS

Об этом сообщает РБК.

"Мы видим, сколько усилий вы прикладываете для решения срочных вопросов. Не успеваем следить за вашими перемещениями. Вам нужно выспаться", - посоветовал президент РФ.

Перед переговорами с Путиным госсекретарь США встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, побывал в посольстве США в России, прогулялся по Арбату, где купил русские сувениры.

Читайте такжеКерри: США могут работать с Россией по конкретным проблемам

На встречу с Путиным Керри прибыл со своим заместителем Викторией Нуланд, специальным помощником президента США по России Селестой Уолландер и послом США в России Джоном Теффтом.

Как сообщал УНИАН, встреча Керри и Путина прошла накануне. По итогам переговоров госсекретарь США заявил, что санкции с РФ будут сняты после выполнения минских соглашений. Керри также сообщил, что на встрече стороны договорились о том, что необходимо продолжать двусторонний процесс между США и РФ по Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter