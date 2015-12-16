Путин порекомендовал Керри выспаться

Об этом сообщает РБК.

"Мы видим, сколько усилий вы прикладываете для решения срочных вопросов. Не успеваем следить за вашими перемещениями. Вам нужно выспаться", - посоветовал президент РФ.

Перед переговорами с Путиным госсекретарь США встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, побывал в посольстве США в России, прогулялся по Арбату, где купил русские сувениры.

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На встречу с Путиным Керри прибыл со своим заместителем Викторией Нуланд, специальным помощником президента США по России Селестой Уолландер и послом США в России Джоном Теффтом.

Как сообщал УНИАН, встреча Керри и Путина прошла накануне. По итогам переговоров госсекретарь США заявил, что санкции с РФ будут сняты после выполнения минских соглашений. Керри также сообщил, что на встрече стороны договорились о том, что необходимо продолжать двусторонний процесс между США и РФ по Украине.