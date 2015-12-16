Керри: президент Сирии Башар аль-Асад не имеет политического будущего

При этом Керри повторил позицию США, что президент Сирии Башар аль-Асад не имеет политического будущего, передает Радио Свобода.

По словам Джона Керри, он с Владимиром Путиным достигли взаимопонимания относительно привлечения групп сирийской оппозиции к участию в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые должны состояться в Нью-Йорке.

Керри подчеркнул, что ни боевики группировки «Исламское государство», ни «Фронта ан-Нусра», связанной с «Аль-Каидой», не будут привлечены к переговорам.

По словам госсекретаря США, он обсудил с Путиным вопросы обмена информацией о местах проведения антитеррористической операции в Сирии.

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Глава МИД России Сергей Лавров после встречи Керри с Путиным заявил, что стороны договорились о кооперации против группировки «Исламское государство» в Сирии. Он подтвердил, что международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии состоится 18 декабря в Нью-Йорке.

Кроме Сирии во время визита в Москву Джон Керри также должен был обсудить вопрос относительно Украины. Впрочем, после встречи стороны заявили лишь о необходимости выполнения минских договоренностей.