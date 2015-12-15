Голландский музей заменит неполиткорректные названия картин - СМИ

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Independent.

Сотрудники музея проверяют интернет-каталог из 220 тысяч оцифрованных экспонатов, выявляя наименования, которые могут показаться оскорбительными.

Уже изменено около 200 названий. Например, картина Симона Мариса 1900 года «Молодая негритянка» переименована в «Девушку с веером».

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«Суть в том, чтобы не использовать определения, которые белые люди давали представителям других рас», — сказала руководитель исторического отдела музея Марта Госселинк. «Например, нас, голландцев, иногда пренебрежительно называют "сырными головами". И нам было бы неприятно, если бы мы пришли в музей в другой стране и увидели бы там картину с названием "Сырноголовая женщина с сырноголовым ребенком"», — пояснила Госселинк.

Среди слов, подлежащих замене, есть также «магометанин» — архаичное наименование мусульманина.

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Государственный музей Нидерландов основан в 1808 году, королем Голландии Луи Бонапартом, братом Наполеона I. Открыт для публичного посещения в 1815 году. В его коллекции более 1,1 миллиона экспонатов.