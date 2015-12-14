"Мы прошли по лезвию ножа": В Брюсселе заявили о спланированных террористами нападениях 22 ноября

В Брюсселе на 22 ноября было запланировано нападение террористов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон в интервью местному VTM, пишет Европейская правда со ссылкой на Le Soir.

Таким образом министр впервые признал публично, что в воскресенье 22 ноября удалось избежать серьезной атаки террористов, которая планировалась в Брюсселе.

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"Мы прошли (в тот день – Ред.) по лезвию ножа. В воскресенье, 22 ноября, была конкретная информация, что ближе к полуночи планируется нападение", – сообщил Жамбон, комментируя события после парижских терактов, когда в Брюсселе на четыре дня был объявлен высший уровень террористической угрозы.

Напомним, 13 ноября в Париже произошла серия терактов, которая унесла жизни 130 человек.